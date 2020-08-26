Fall Guys стала самой загружаемой игрой в истории PS Plus
Забавная аркада Fall Guys Ultimate Knockout продолжает с завидной частотой попадать в новостные ленты с очередными рекордами. Сегодня информационным поводом поделилась Sony, заявившая, что Fall Guys стала самой загружаемой игрой в PlayStation Plus (PS Plus) за всё время существования подписки.
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Стоит отметить, что Fall Guys демонстрирует рекорды и на других платформах — в частности, три недели подряд удерживает верхнюю ступень пьедестала в чарте продаж в Steam. Сложно конкретно обозначить причины столь феноменальной популярности проекта, но игроки отмечают, что Fall Guys — отличное развлечение после рабочего дня.
Скоро в игре стартует второй сезон, и представить его должны завтра на церемонии открытия gamescom 2020.
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