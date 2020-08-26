29 базовых моделей и «Хрустальный купол»: авторы Cyberpunk 2077 рассказали о машинах в игре
В мире Cyberpunk 2077 большое внимание уделено автомобилям — неспроста во всех показах игрового процесса нам так или иначе демонстрировали пусть и не всегда продолжительные, но всё же поездки на машинах. Беседуя с журналистами издания Official PlayStation Magazine арт-директор Павел Мельничук поведал несколько дополнительных подробностей о «железных конях» в Cyberpunk 2077. Впрочем, вряд ли все из них придутся игрокам по душе.
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Итак, в Cyberpunk 2077 существует 29 базовых моделей автомобилей, которые разъезжают по улицам Найт-Сити и за его пределами. Помимо базовых моделей существует и бесчисленное множество их модифицированных версий; так, например, автомобили кочевников, живущих в пустошах Найт-Сити, оснащены противоминными системами, позволяющими им сохранить жизни на своей опасной и неприветливой родине.
Улучшения влияют на управляемость автомобилей, уровень защиты, скорость и многое другое. Например, Мельничук рассказал о том, что некоторые модифицированные машины оснащены так называемым хрустальным куполом (Crystal Dome), технологией, благодаря которой вместо окон на машинах устанавливаются специальные мониторы с пуленепробиваемой защитой с обратной стороны. В результате изначально в салоне такой машины темно, но при включении системы начинают загораться огни и экраны. А вот самостоятельно заниматься «тюнингом» в Cyberpunk 2077, увы, не получится.
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Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября.
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