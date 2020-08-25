Геймплей MMO-экшена New World от Amazon с захватом крепости записали на видео
Игровое издание IGN опубликовало новый ролик New World — масштабной MMO-игры, за создание которой отвечает Amazon Game Studios. Видео целиком и полностью посвящено геймплею проекта. Нам продемонстрировали процесс захвата крепости, попутно раскрыв возможности здешней боевой системы. Герои очень слаженно бьют врагов, стреляют из лука и сражаются на мечах. Без захвата точек дело тоже не обошлось.
реклама
В описании к ролику замечено очень много пафосных слов, но мы на такое реагировать не советовали бы. Важно помнить, что New World будет что предложить и гордым одиночкам, и слаженным командам искателей приключений.
реклама
MMO-долгострой от Amazon будет выпущен только в следующем году — если не случится банального переноса, что давно стало нормой.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила