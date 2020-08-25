Игровое издание IGN опубликовало новый ролик New World — масштабной MMO-игры, за создание которой отвечает Amazon Game Studios. Видео целиком и полностью посвящено геймплею проекта. Нам продемонстрировали процесс захвата крепости, попутно раскрыв возможности здешней боевой системы. Герои очень слаженно бьют врагов, стреляют из лука и сражаются на мечах. Без захвата точек дело тоже не обошлось.

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В описании к ролику замечено очень много пафосных слов, но мы на такое реагировать не советовали бы. Важно помнить, что New World будет что предложить и гордым одиночкам, и слаженным командам искателей приключений.

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MMO-долгострой от Amazon будет выпущен только в следующем году — если не случится банального переноса, что давно стало нормой.