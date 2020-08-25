Как известно, в начале лета Electronic Arts в рамках партнёрского соглашения с Valve добавила в Steam длиннющий список своих игр, распространявшихся до этого эксклюзивно через собственный магазин компании — Origin. Изначально Steam-версии популярных игр были лишены поддержки достижений, но вчера вечером компания исправила это недоразумение, так что отныне задать самому себе игровую цель и упорно идти к её достижению станет гораздо проще.

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Как поясняет Electronic Arts, если вы ранее уже получили соответствующие достижения в Origin или же выполнили условия их достижения уже в Steam-версии, то игра определит это и выдаст вам «ачиву» автоматически — повторно ничего выполнять не придётся.

Стоит также напомнить, что 31 августа в Steam стартуют продажи подписки EA Play (ранее называлась EA/Origin Access), открывающей доступ к играм от Electronic Arts за ежемесячную «абонентскую» плату.