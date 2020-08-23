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Сделать отряд из бабушек-разведчиц в Watch Dogs Legion почти невозможно

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Как известно, одной из главных особенностей игрового процесса в Watch Dogs Legion по сравнению с предыдущими играми серии является, по сути, отсутствие единого главного героя. Вместо этого мы в будем набирать в свою хакерскую антиправительственную команду буквально людей с улиц Лондона, у которых разные истории, разные профессии и, естественно, разные способности.

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Во время первого показа игрового процесса Watch Dogs Legion сразу привлекла внимание возможностью завербовать совершенно неприметную бабулю, которая на поверку оказывается бывшим агентом английской внешней разведки. Данная бабуля покорила сердца игроков, поэтому когда появилась удобная возможность, геймеры поинтересовались у творческого руководителя проекта Клинта Хокинга, много ли в мире Watch Dogs Legion таких бабушек-разведчиц.

По словам Хокинга, бабушка-бывший шпион — это невероятная редкость в мире игры, где персонажи генерируются случайным образом. В своих прохождениях Хокинг не встречал ни одной такой бабули, а уж вероятность встретить более одной — это и вовсе шанс один на миллиард.

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Иными словами, придётся положиться на волю случая или же ждать соответствующих модификаций от самоотверженных энтузиастов. Если, конечно, в Watch Dogs Legion не предусмотрены встроенные чит-коды и/или полноценная консоль отладки. Напомним, что Watch Dogs Legion выйдет 29 октября.

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