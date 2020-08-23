Suicide Squad: Kill the Justice League — новый проект от авторов игровой трилогии Batman Arkham
Разработчики из студии Rocksteady сделали долгожданный анонс своего нового проекта. Все слухи оказались верными — это Suicide Squad: Kill the Justice League. Отряд Самоубийц даст отпор Лиге Справедливости.
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Ролик демонстрирует первоклассную работу аниматоров и художников — персонажи выглядят очень живыми, обмениваются взаимными «любезностями» и принимают участие в мимолётных гэгах. Хватит ли у Rocksteady сил выдержать в таком бешеном ритме всю игру — узнаем не очень скоро, ведь релиз намечен только на 2022 год.
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Изначально над Suicide Squad: Kill the Justice League работала студия WB Montreal, но позже она переключилась на недавно анонсированную Gotham Nights. Что до Rocksteady, то она включилась в разработку несколько позднее. Над проектом идут работы с 2017 года, он должен выйти на PC, Xbox Series X и PlayStation 5.
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