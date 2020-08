То, что игровое подразделение Microsoft помимо ремастера Age of Empires II поручило своим подопечным студиям подготовить ещё и ремастер Age of Empires III, нам известно уже на протяжении трёх лет. Облагороженная версия второй части культовой серии стратегий в реальном времени вышла в ноябре прошлого года и вызвала настоящий восторг среди фанатов Age of Empires, а вот в отношении ремастера третьей части пока до сих пор только слухи да утечки.

Но, похоже, скоро нас ждут какие-то важные новости: в официальном Twitter-аккаунте франшизы Age of Empires появилось изображение с иконками юнитов и построек из третьей части на фоне соответствующего «замыленного» скриншота.

Казалось бы, просто картинка-дразнилка, но на самом деле иконки неспроста расположены именно в таком порядке. В общем, перед нами ребус: если вспомнить клавиши быстрого вызова в меню производства/постройки (например, мушкетёр — M, дом — E, а поселенец — S), а потом сложить их в том же порядке, в котором расположены иконки юнитов на картинке, то получится GAMESCOM. Надо полагать, именно на этой выставке нам всё официально и расскажут.

В этом году Gamescom будет проводиться в цифровом формате с 27 по 30 августа. Во время церемонии открытия планируют показать более двадцати игр.