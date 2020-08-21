Компания GSC Game World сделала маленький приятный подарок всем тем, кто ждёт S.T.A.L.K.E.R. 2. Студия опубликовала на официальном канале в YouTube первую композицию из саундтрека, которая получила название 108 Bits of the Zone.

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Последуют ли за этой композицией другие — мы пока не знаем. В описании к аудио разработчики написали стандартные рекламные вещи про «нарастающее напряжение» и «встающие дыбов волосы». Тут обошлось без сюрпризов.

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Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2. должна выйти когда-нибудь на PC и Xbox Series X. Причём, для игровых платформ от Microsoft подтверждена временная эксклюзивность. Позднее игра выйдет и на PlayStation 5.