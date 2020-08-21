В Steam с огромными скидками продают Mortal Kombat 11 и игры серий Batman и Injustice
Завтра вечером стартует мероприятие DC FanDome, в рамках которого ожидаются анонсы двух игр по «Отряду самоубийц» и «Бэтмену». По случаю скорого старта мероприятия в Valve началась соответствующая тематическая распродажа, в рамках которой с огромными скидками можно забрать Mortal Kombat 11 с дополнением Aftermath, игры серий Batman Arkham и Injustice, а также четыре LEGO-проекта по мотивам «Бэтмена» и суперзлодеев вселенной DC.
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Всего в рамках распродажи шестнадцать предложений, мы же, по традиции, отметим пять наиболее интересных из них:
- Mortal Kombat 11 — за 414 рублей (скидка -60 %);
- Mortal Kombat 11 Aftermath — за 495 рублей (скидка -40 %);
- Injustice 2 Legendary Edition — за 499 рублей (скидка -75 %);
- Batman Arkham Knight — за 224 рубля (скидка -75 %);
- LEGO DC Super-Villains — за 249 рублей (скидка -75 %).
Акция продлится до 24 августа.
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