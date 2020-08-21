Завтра вечером стартует мероприятие DC FanDome, в рамках которого ожидаются анонсы двух игр по «Отряду самоубийц» и «Бэтмену». По случаю скорого старта мероприятия в Valve началась соответствующая тематическая распродажа, в рамках которой с огромными скидками можно забрать Mortal Kombat 11 с дополнением Aftermath, игры серий Batman Arkham и Injustice, а также четыре LEGO-проекта по мотивам «Бэтмена» и суперзлодеев вселенной DC.

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Всего в рамках распродажи шестнадцать предложений, мы же, по традиции, отметим пять наиболее интересных из них:

Mortal Kombat 11 — за 414 рублей (скидка -60 %);

Mortal Kombat 11 Aftermath — за 495 рублей (скидка -40 %);

Injustice 2 Legendary Edition — за 499 рублей (скидка -75 %);

Batman Arkham Knight — за 224 рубля (скидка -75 %);

LEGO DC Super-Villains — за 249 рублей (скидка -75 %).

Акция продлится до 24 августа.