Портал Gamespot поделился со всеми желающими эксклюзивной свежей записью игрового процесса Everspace 2, в которой мы можем чужими глазами полюбоваться красотами планет и космоса, а также применить разнообразное вооружение против недоброжелателей.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Поскольку Everspace 2 позиционируется как космическая аркада с элементами лутер-шутера, здесь многое зависит от правильного вооружения и экипировки, уровня их прокачки, а также умения правильно и своевременно всё это применять. В частсности, в Everspace 2 представлены энергетические излучатели, ракеты, генераторы электромагнитных импульсов, магнитные отбрасыватели и многое-многое другое.

реклама

Everspace 2 выйдет по программе раннего доступа в декабре этого года. Полноценный релиз запланирован на следующий год.