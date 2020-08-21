8 минут перестрелок и космических полётов в свежем геймплее Everspace 2
Портал Gamespot поделился со всеми желающими эксклюзивной свежей записью игрового процесса Everspace 2, в которой мы можем чужими глазами полюбоваться красотами планет и космоса, а также применить разнообразное вооружение против недоброжелателей.
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Поскольку Everspace 2 позиционируется как космическая аркада с элементами лутер-шутера, здесь многое зависит от правильного вооружения и экипировки, уровня их прокачки, а также умения правильно и своевременно всё это применять. В частсности, в Everspace 2 представлены энергетические излучатели, ракеты, генераторы электромагнитных импульсов, магнитные отбрасыватели и многое-многое другое.
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Everspace 2 выйдет по программе раннего доступа в декабре этого года. Полноценный релиз запланирован на следующий год.
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