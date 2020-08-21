Фестиваль игр в Steam, в рамках которого разработчики разрешают всем желающим опробовать цифровые демоверсии ещё находящихся в производстве ожидаемых (и не только) проектов, оказался очень удачной идеей, и Valve решила, что имеет смысл сделать его постоянным, повторяющимся событием. На первую половину следующего года уже запланировано два таких фестиваля.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Стоит напомнить, что этой осенью — с 7 по 13 августа — в Steam пройдёт осенняя версия фестиваля игр. Сколько различных демоверсий будет представлено в его рамках, не сообщается, но летом их было больше девятисот. Многие игроки и журналисты надеются, что в проведение данных фестивалей будут внесены изменения, поскольку подавляющее большинство игр теряются в столь огромном выборе, а всё внимание на себя отвлекают ожидаемые крупные релизы.