Фестиваль игр в Steam будут проводить и в следующем году
Фестиваль игр в Steam, в рамках которого разработчики разрешают всем желающим опробовать цифровые демоверсии ещё находящихся в производстве ожидаемых (и не только) проектов, оказался очень удачной идеей, и Valve решила, что имеет смысл сделать его постоянным, повторяющимся событием. На первую половину следующего года уже запланировано два таких фестиваля.
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Стоит напомнить, что этой осенью — с 7 по 13 августа — в Steam пройдёт осенняя версия фестиваля игр. Сколько различных демоверсий будет представлено в его рамках, не сообщается, но летом их было больше девятисот. Многие игроки и журналисты надеются, что в проведение данных фестивалей будут внесены изменения, поскольку подавляющее большинство игр теряются в столь огромном выборе, а всё внимание на себя отвлекают ожидаемые крупные релизы.
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