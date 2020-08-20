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Состоялся релиз финального дополнения к градостроительному «выживачу» Frostpunk

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Как и было обещано, сегодня вечером 11 bit Studios открыла доступ к On the Edge — заключительному сюжетному дополнению для Frostpunk. Аддон можно приобрести в Steam и GOG, а его пользовательские оценки пока в основном положительные (хоть их и мало).

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Напомним, что события дополнения On the Edge разворачиваются после основной сюжетной линии Frostpunk: наше поселение Нью-Лондон пережило новый ледниковый период и теперь потихоньку выбирается на разведку окрестностей. В ходе одной из таких разведок был обнаружен заброшенный армейский склад с массой полезных ресурсов, и рядом с ним было решено основать подконтрольный нашему главному поселению аванпост.

В дополнении мы выступаем в роли своеобразного наместника самого себя из оригинальной Frostpunk и руководим поставками ресурсов в Нью-Лондон. Местность вокруг аванпоста практически непригодна для земледелия и бедна на дичь, так что в плане продовольствия у нас тотальная зависимость от «метрополии», от которой впоследствии можно будет отколоться. Главное — найти альтернативный источник продовольствия, дальше всё не так страшно.

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11 bit studios frostpunk
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RussianNeoguy
20:59
Да мы в курсе, что даже домохозяйкам нужно как минимум 16 амудэшных ядер. Они ж не играют, а постоянно рендерят интерьеры как нормальные мужики. Игры для синих лошков. Нормальный мужик выбирает синебе...
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
Иван Петров
20:55
Только вот 3900ХТ это уже считай тредриппер для работы.
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
Cle@ner
20:49
«Просто деньги очень нужны». Поэтому с тех немногих, кому игра зашла, можно попробовать содрать дважды. Ну и новые игроки ещё, кто обзоры не смотрит
Издатель Control объяснил, почему игра не будет бесплатно обновлена для PS5 и Xbox Series X
Роман Зуев
20:47
Воспользуйтесь, пожалуйста, яндекс.переводчик'ом (или любым другим) для того, чтобы то, что Вы написали, могли понимать не только Вы.
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
MriS
20:46
Ваша дороже B550M Mortar и Gen3 у х1 слотов, в остальном норм. Питальник у вас лучшее, чем X570-A PRO. X570-A PRO дешёвая доска, смысл ее c досками-$200+ сравнивать. У меня была MSI x570 Ace в ней нич...
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Роман Зуев
20:45
нет, не путаю; могу чек прислать.
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
KILHARD
20:45
примерно через неделю, после окончания гарантии
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
Тыква inside
20:45
интел дырявое дно для отсталых школьников, АМД лучшие, будущее за Zen3!
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
ОвEрКл0keРс
20:42
Ты смотри, идеолухи интэла уже не боятся упоминать AMD прямым текстом! Запреты на всякое упоминание AMD сняты и остались в прошлом? Почувствовали своим срачельником сильного конкурента? Помню, когда ...
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Hiics Hiics
20:42
интересно как быстро начнется отвал BGA пайки чипов памяти моя 8500gt вспоминается
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
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