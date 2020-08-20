Как и было обещано, сегодня вечером 11 bit Studios открыла доступ к On the Edge — заключительному сюжетному дополнению для Frostpunk. Аддон можно приобрести в Steam и GOG, а его пользовательские оценки пока в основном положительные (хоть их и мало).

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Напомним, что события дополнения On the Edge разворачиваются после основной сюжетной линии Frostpunk: наше поселение Нью-Лондон пережило новый ледниковый период и теперь потихоньку выбирается на разведку окрестностей. В ходе одной из таких разведок был обнаружен заброшенный армейский склад с массой полезных ресурсов, и рядом с ним было решено основать подконтрольный нашему главному поселению аванпост.

В дополнении мы выступаем в роли своеобразного наместника самого себя из оригинальной Frostpunk и руководим поставками ресурсов в Нью-Лондон. Местность вокруг аванпоста практически непригодна для земледелия и бедна на дичь, так что в плане продовольствия у нас тотальная зависимость от «метрополии», от которой впоследствии можно будет отколоться. Главное — найти альтернативный источник продовольствия, дальше всё не так страшно.

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Дополнение входит в состав сезонного абонемента или же может быть приобретено отдельно за 299 рублей.