Разработчики ролевого проекта Necromunda: Underhive Wars представили третий, заключительный ролик, знакомящий нас с третьей воинствующей группировкой в игре, — Дом Голиаф. Их основная специализация — рукопашные схватки. Ранее мы видели ролик посвящённый Дому Орлок — они главные специалисты по большим пушкам. Был ещё представлен и Дом Эшер (там любят скорость и ловкость).

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Проект Necromunda будет удивлять нас обширной сюжетной кампанией, сетевым режимом на четыре человека и вереницей интригующих одиночных режимов.

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Ролевая игра должна поступить в продажу 8 сентября. Целевые платформы мы уже знаем: PC, PlayStation 4 и Xbox One.