Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Necromunda: Underhive Wars показали новую фракцию — Дом Голиаф

+
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Разработчики ролевого проекта Necromunda: Underhive Wars представили третий, заключительный ролик, знакомящий нас с третьей воинствующей группировкой в игре, — Дом Голиаф. Их основная специализация — рукопашные схватки. Ранее мы видели ролик посвящённый Дому Орлок — они главные специалисты по большим пушкам. Был ещё представлен и Дом Эшер (там любят скорость и ловкость).

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Проект Necromunda будет удивлять нас обширной сюжетной кампанией, сетевым режимом на четыре человека и вереницей интригующих одиночных режимов.

реклама

Ролевая игра должна поступить в продажу 8 сентября. Целевые платформы мы уже знаем: PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

focus home interactive necromunda underhive wars rogue factor
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Necromunda: Underhive Wars показали новую фракцию — Дом Голиаф
+
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
14
Критики без восторга приняли новую Battletoads
6
Ремейку Demon’s Souls присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее
+
Valve заявила, что время загрузки Microsoft Flight Simulator не будет учитываться при возврате средств
2
Первый официальный тизер Call of Duty Black Ops Cold War
17

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 34
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
122
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
27
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
94
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
34
Попробуем замахнуться на золотую сборку ПК с целью демонстрации богатства
42
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
21
Разбираемся, как правильно сканировать старые фотографии
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
4

Сейчас обсуждают

Ivan Rs
16:16
"Судя по всему, дешёвых видеокарт больше не будет" Это каких? Топовых новых карт от негодяя куртки эксклюзивом для российских юзеров за 10 тыщ рублей?
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
ego0550
16:11
Блин, а уж надеялся, что нормальное продолжение будет. Пошел доставать Денди и в очередной раз проходить оригинальную версию...
Критики без восторга приняли новую Battletoads
Никита Бондаренко
16:10
Да ты что. Ну вот кинь сбору.
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
Иван Петрович
16:10
Можно вопрос, а зачем откровенно врать? Это самый обычный решейд. Какая к черту трассировка лучей? Я даже не буду говорить что просто включить шейдерную трассировку без настройки абсолютно не значит д...
Энтузиаст добавил в Horizon Zero Dawn трассировку лучей и улучшенный HDR – бесплатные визуальные эффекты на любой актуальной видеокарте
Bratken
16:07
А у меня почти все старье отмерло. Иногда blood гоняю. А так биошок только и остался :)
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
Виктор Мирошников
16:04
Mi6 все уже?
Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO
Евгений Богданов
16:03
Скоро узнаем все)
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
imgrosh
16:03
хз у меня полтора года стоит ссд 970 ево 500гб для винды и 4тб на 3х жестких, хватает за глаза, в игры играю раз в месяц
8 причин, по которым не стоит в 2020 году покупать SSD объемом менее 1 ТБ
Виктор Шторм
15:58
Да в общем почти все эти сонькины экзы это средненький проходняк накачанный пиаром.
PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее обновление, решающее проблемы с вылетами игры
Винни-Пух
15:57
Стыдоба
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем