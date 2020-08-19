Авторы Mafia Definitive Edition рассказали о «классическом» уровне сложности
Студия Hangar 13 продолжает в размеренном темпе рассказывать о ремейке культовой первой части серии Mafia. Сегодня темой «разговора» разработчики избрали так называемый классический уровень сложности, призванный сделать ремейк, создававшийся с расчётом на широкий круг игроков, максимально похожим на оригинал.
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Если на стандартных уровнях сложности вам в той или иной мере будет обеспечиваться помощь в прицеливании, упростится вождение, а реакция полиции на ваши нарушения и преступления будет относительно спокойной, то в классическом режиме об этих прелестях современного игропрома откажутся — всё будет серьёзно.
Включив классический режим сложности, можно забыть о помощи в вождении и GPS-подсказках, противники станут гораздо более злыми и меткими, а их выстрелы — болезненными, а полиция будет реагировать даже на мелкие нарушения вроде проезда на красный сигнал светофора. Перезарядив магазин, в котором ещё остались патроны, вы их потеряете, а регенерация здоровья сильно «урежется». Также автомобили станут заметно более хрупкими.
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Разработчики считают, что прохождение Mafia Definitive Edition на «классике» будет ощущаться как настоящее достижение. Впрочем, не стоит слишком уж пугаться: ремейк на классическом уровне сложности хоть и труден, но всё же не до такой степени, как оригинальная Mafia.
Напомним, что Mafia Definitive Edition выйдет на всех актуальных (пока что) платформах 25 сентября.
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