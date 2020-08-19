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Команда разработки Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 сменила творческого руководителя и ведущего дизайнера

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У нас тут на очереди имеется ещё одна новость, немного проливающая свет на ход разработки Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Ещё совсем недавно мы узнали о том, что релиз проекта был перенесён на будущий год. А сейчас вот подтвердилась информация о том, что команду разработки покинуло несколько ключевых специалистов. Речь идёт о творческом руководителе и ведущем дизайнере повествования.

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Здесь важно понимать, что означенные выше специалисты покинули стены родной студии не по своей инициативе — их попросту уволили. То есть, решение об отставке принималось руководством Paradox Interactive.

Что до, например, нового творческого руководителя, то отныне эту должность занимает Александр Мандрыка — он успел поработать над проектами серий Far Cry, Assassin’s Creed и другими.

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