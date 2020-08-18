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Дополнение The Furious Wild для Total War Three Kingdoms выйдет в начале сентября

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Разработчики из Creative Assembly объявили о том, что уже через две с небольшим недели стратегия Total War Three Kingdoms получит свежее дополнение под названием The Furious Wild.

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По сюжету аддона мы отправимся в джунгли Южного Китая, где встретимся с воинственными наньманьскими племенами, которые надо постараться объединить в одну грозную силу либо грубой силой, либо дипломатией.

Всего в дополнении The Furious Wild будет добавлено 19 новых фракций, в том числе четыре игровые с уникальными особенностями, более 25 новых отрядов, в числе которых грозные животные вроде тигров, новое оформление для персонажей, новое наньманьское древо технологий, новые миссии и события. Кроме того, в дополнении изменится и принцип развития героев: теперь доступ к их качествам открывают великие деяния.

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Релиз дополнения запланирован на 3 сентября, и при желании на него уже можно оформить предварительный заказ с десятипроцентной скидкой.

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sega creative assembly total war three kingdoms
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