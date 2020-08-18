Creative Assembly — довольно крупная студия, имеющая офисы и представительства в разных регионах. Одна из команд, например, находится в Хоршеме, Великобритания. Именно она выпустила ранее хоррор-экшен Alien: Isolation. В данный момент означенное структурное подразделение Creative Assembly занято производством нового проекта, информацию о котором приходится буквально выуживать из требований к соискателям по определённым вакансиям.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Так, стало известно, что представленная игра создаётся на базе совершенно новой интеллектуальной собственности. Это сетевой тактический шутер от первого лица, перенимающий отдельные геймплейные механики у «геройских» шутеров (наподобие Overwatch).

Также известно, что в случае успешного релиза Creative Assembly намеревается поддерживать свой новый проект на протяжении максимально долгого периода времени. Сама игра создаётся на базе движка Unreal Engine 4, для неё уже запроектированы внутриигровой магазин и система выпуска сезонных контентных обновлений.

реклама

Если верить показаниям немногочисленных инсайдеров, то сетевой шутер от Creative Assembly создаётся с 2017 года.