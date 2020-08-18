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Подробности о новом проекте создателей Alien: Isolation нашли в свежих вакансиях студии-разработчика

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Creative Assembly — довольно крупная студия, имеющая офисы и представительства в разных регионах. Одна из команд, например, находится в Хоршеме, Великобритания. Именно она выпустила ранее хоррор-экшен Alien: Isolation. В данный момент означенное структурное подразделение Creative Assembly занято производством нового проекта, информацию о котором приходится буквально выуживать из требований к соискателям по определённым вакансиям.

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Так, стало известно, что представленная игра создаётся на базе совершенно новой интеллектуальной собственности. Это сетевой тактический шутер от первого лица, перенимающий отдельные геймплейные механики у «геройских» шутеров (наподобие Overwatch).

Также известно, что в случае успешного релиза Creative Assembly намеревается поддерживать свой новый проект на протяжении максимально долгого периода времени. Сама игра создаётся на базе движка Unreal Engine 4, для неё уже запроектированы внутриигровой магазин и система выпуска сезонных контентных обновлений.

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Если верить показаниям немногочисленных инсайдеров, то сетевой шутер от Creative Assembly создаётся с 2017 года.

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