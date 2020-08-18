Valve запретила разработчикам упоминать в Steam о других версиях своих игр
Внимательные пользователи Steam обнаружили, что Valve недавно внесла серьёзное изменение в документацию платформы Steamworks. Отныне в разделе часто задаваемых вопросов и ответов прямым текстом уточняется, что разработчики распространяемых в Steam игр могут продвигать на данной платформе только их Steam-версии, без упоминания сторонних сервисов и платформ. Данное правило распространяется не только на полные версии игр, но и на контентные обновления для них.
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По всей видимости, данное правило возникло в ответ на практику ушлых девелоперов, упоминающих в новостных Steam-рассылках версии своих игр для Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One и других платформ. Так что отныне в публикациях в Steam можно будет освещать только Steam-версии игр и никакие другие.
Каким образом будут отслеживаться нарушения данного правила и какое за это предусмотрено наказание, не уточняется.
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