Ghost of Tsushima осенью обзаведётся сюжетным кооперативным режимом Legends
Разработчики из Sucker Punch сообщили о том, что уже этой осенью Ghost of Tsushima пополнится новым режимом под названием Legends. Режим представляет собой кооперативное прохождение нового сюжета, в центре которого будет уже не Дзин Сакай, а могучие воины, о которых слагали легенды жители Цусимы.
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Legends разделяется на два подрежима — для двух и для четырёх участников. В первом случае напарники будут выполнять сюжетные задания, во втором — биться на выживание с волнами оппонентов. Доступные персонажи подразделяются на четыре класса — самурай, ронин, охотник и убийца — у каждого из которых имеются свои уникальные умения.
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Точная дата появления режима Legends в Ghost of Tsushima пока не объявлена, но известно, что доступ к нему все обладатели оригинальной игры получат абсолютно бесплатно.
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