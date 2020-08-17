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Игровая адаптация «Скотного двора» поступит в продажу осенью

1
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Повесть-притча Джорджа Оруэлла «Скотный двор», которую многие косвенно могут знать по знаменитой фразе «Все животные равны, но некоторые животные равнее других», уже совсем скоро обзаведётся полноценной видеоигровой адаптацией. Сегодня, в день 75-летия со дня первой публикации данного бессмертного произведения, разработчики из студии Nerial объявили о том, что данное событие случится в течение осени этого года. Игра называется Orwell’s Animal Farm, а о планах по её созданию нам известно ещё с сентября 2017 года. Что ж, наконец-то ожидание закончится.

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Разработчики позиционируют проект как сюжетно-ориентированный, а нам в роли игроков предстоит взять под контроль импровизированное государство животных, принимать решения и стараться сделать так, чтобы всем было хорошо. Ну и, безусловно, решать, кто в этом обществе «равных» является самым равным.

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Evgeniy Som
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Sh1rk0
17:45
Скотный двор https://www.youtube.com/watch?v=TdgM23W3aLE
Игровая адаптация «Скотного двора» поступит в продажу осенью
BugzBunny
17:44
Это все хорошо, но сможем ли мы их купить, когда и если майнинг все пожрет.
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