Игровая адаптация «Скотного двора» поступит в продажу осенью
Повесть-притча Джорджа Оруэлла «Скотный двор», которую многие косвенно могут знать по знаменитой фразе «Все животные равны, но некоторые животные равнее других», уже совсем скоро обзаведётся полноценной видеоигровой адаптацией. Сегодня, в день 75-летия со дня первой публикации данного бессмертного произведения, разработчики из студии Nerial объявили о том, что данное событие случится в течение осени этого года. Игра называется Orwell’s Animal Farm, а о планах по её созданию нам известно ещё с сентября 2017 года. Что ж, наконец-то ожидание закончится.
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Разработчики позиционируют проект как сюжетно-ориентированный, а нам в роли игроков предстоит взять под контроль импровизированное государство животных, принимать решения и стараться сделать так, чтобы всем было хорошо. Ну и, безусловно, решать, кто в этом обществе «равных» является самым равным.
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