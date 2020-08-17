Разработчики из студии Respawn представили нового персонажа для популярной королевской битвы Apex Legends. Рампарт — лучший инженер во Внешних землях. Как и в случае с предыдущим героем, ознакомительный ролик показал все основные способности героя (если точнее, героини).

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Собственно, речь идёт о самом настоящем и полноценном инженере. У неё в арсенале имеется защитное укрытие и турель. А в особых случаях девушка может развернуть турель по имени Шейла и не дать врагам пройти.

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Рампарт будет доступна как персонаж в рамках шестого сезона Apex Legends. Его старт намечен на 18 августа.