Atom RPG с опережением графика вышла на устройствах под управлением Android
То, что отечественная духовная наследница Fallout под названием Atom RPG будет распространяться не только на персональных компьютерах (пусть и на всех актуальных операционных системах), стало известно ещё весной этого года, когда разработчики из AtomTeam анонсировали версии для iOS и Android. Версия для «яблочных» телефонов и планшетов появилась в конце июня, и вот, на выходных приобщиться к постапокалиптике смогли пользователи устройств на базе Android.
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Важно отметить, что изначально предполагалось, что Android-версия Atom RPG поступит в продажу только в конце августа, но, как пишут разработчики, они просто не смогли заставить игроков ждать до самого конца лета и воспользовались открывшейся возможностью ускорения процесса публикации.
Android-версия Atom RPG будет полностью совместима с PC-версией и даже допускает возможность переноса сохранений. Технически начать прохождение можно будет вечером, продолжить утром, условно, в метро, а затем продолжить снова уже на компьютере. Пользовательский интерфейс Android-версии игры полностью соответствует особенностям мобильных устройств.
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Напомним, что действие Atom RPG разворачивается в мире, в котором история пошла по альтернативному пути, приведшем в 1986 году к обмену ядерными ударами между СССР и Западным блоком. В результате стороны были практически полностью уничтожены, а нашим персонажам приходится выживать в ядерном постапокалипсисе.
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