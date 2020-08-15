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Новый ролик Necromunda: Underhive Wars проливает свет на одну из фракций

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Разработчики из Rogue Factor совместно с Focus Home Interactive опубликовали новый трейлер Necromunda: Underhive Wars — тактической ролевой игры с довольно необычным сеттингом. Если конкретно говорить о ролике, то он посвящён дому Орлок, который очень сильно связан с металлургической промышленностью. Не нужно сейчас лишних вопросов — это всё привязано к сеттингу. Так вот, юниты этой фракции выглядят соответствующе: забронированы, обладают высокой огневой мощью.

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Что до самой Necromunda, то здесь всё довольно необычно. События игры происходят в большом городе-улье. Игроки могут примкнуть к одной из трёх фракций: Орлок, Голиаф или Эшер.

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Ролевая игра должна поступить в продажу 8 сентября. Среди целевых платформ имеются PlayStation 4, Xbox One и, конечно же, PC.

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focus home interactive necromunda underhive wars rogue factor
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