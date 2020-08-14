Новое видео модификации Skywind — порта Morrowind на движке Skyrim
Модификации для игр серии The Elder Scrolls всегда поражают своей масштабностью. Энтузиасты сразу ставят перед собой чересчур амбициозные задачи, а потом на протяжении долгих лет пытаются их выполнить. Проект Skywind — именно такой случай. Доморощенные разработчики собрались перенести великую The Elder Scrolls III: Morrowind на движок Skyrim. И занимаются этим неприлично много времени — даже для мододелов. Но мы порадуемся за них и посмотрим на новый ролик.
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В свежем видео нам показали прохождение квеста «Битва в Нчурдамце». Авторы демонстрируют свои наработки в области моделирования окружения и объектов, акцентируя внимание на звуке и проработке погодных эффектов.
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Что удивительно, проект до сих пор требуется в неравнодушных энтузиастах. Оставить заявку на участие в разработке можно на официальном сайте. Если верить, что когда-нибудь Skywind выйдет, то важно помнить, что пока речь идёт только о контенте оригинальной Morrowind. Наполнение Bloodmoon и Tribunal появится когда-нибудь потом. Если появится.
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