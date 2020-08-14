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Первые 15 минут дополнения AWE для экшена Control записали на видео

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Компания Remedy во время недавнего стрима на популярной площадке Twitch продемонстрировала первые 15 минут дополнения AWE для экшена Control. На данный момент у нас имеется запись именно с «Твича» — возможно, потом она будет перенесена на YouTube для большего удобства. Просто отметьте для себя, что непосредственная демонстрация геймплея начинается на 17-й минуте.

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И вот здесь важно помнить, что просмотр подобных материалов до непосредственного знакомства с игрой может не только «проспойлерить» важные сюжетные моменты, но и дать неправильно представление о самой игре.

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Но если вы твёрдо для себя решили, что знакомиться с AWE не планируете, то ниже представленные подробности мы спешим разместить прямо тут. Во-первых, игра по своей атмосфере очень сильно напоминает об Alan Wake. Во-вторых, этот самый Алан Вейк пишет, но только теперь о Джесси. И его рукопись влияет на сюжет дополнения. И, наконец, важное сообщение по самой игре: она уже действительно готова.

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Релиз запланирован на 27 августа, а до конца года будет выпущен красиво оформленный артбук.

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