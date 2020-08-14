Глобальная стратегия Civilization VI стала по-настоящему народной игрой: проект не только поддерживают новым контентом по многочисленным просьбам сообщества, но и выпускают на всех платформах, на которых это в принципе целесообразно. Сначала игра вышла, как и положено уважающей себя глобальной стратегии, на персональных компьютерах, затем заглянула на iPhone и Nintendo Switch, в конце прошлого года — на консоли PlayStation 4 и Xbox One, и вот, настал черёд устройств под управлением Android.

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Формально Civilization VI на Android бесплатна, но только первые шестьдесят ходов. Хотите играть дальше — извольте приобрести полную версию игры. Опытные цивилизаторы знают, что 60 ходов в игре, рассчитанной на 200—300, а то и больше ходов в зависимости от стиля, внутриигровой скорости и выбранного пути победы, это практически ничто.

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Стоит напомнить, что за без малого четыре года существования Civilization VI получила два крупных аддона-расширения, массу обновлений и исправлений баланса, и будет продолжать контент ещё как минимум до марта следующего года в рамках сезонного пропуска New Frontier Pass.