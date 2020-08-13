Разработчики из студии CCP совместно с NetEase выпустили EVE Echoes — мобильную версию популярной MMO-игры про космос. Если верить разработчикам, то портативная версия EVE во многом будет походить на основную EVE Online. Будет и PVE- и PVP-стычки, исследования огромного мира, представленного тысячами звездных систем.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

На самом деле, EVE Echoes — довольно масштабный проект. Его развитию будет уделяться очень много внимания. Более того, авторы собираются параллельно развивать сразу две вселенные. Масштабные обновления для ММО-саги уже в планах разработки. Кардинальное отличие маленькой EVE от её прародительницы — в масштабах постановки. Разумеется, в случае с новинкой никаких масштабных баталий, которые стали визитной карточкой EVE, не будет. В боях смогут принимать участие до 100 игроков. Но зато здесь тоже будут альянсы, корпорации, рынок и все атрибуты большой EVE.

реклама

EVE Echoes доступна на iOS и Android, игра на старте поддерживает русский язык и распространяется по условно-бесплатной модели.