Вышла EVE Echoes — мобильная версия знаменитой ММО-игры про космос
Разработчики из студии CCP совместно с NetEase выпустили EVE Echoes — мобильную версию популярной MMO-игры про космос. Если верить разработчикам, то портативная версия EVE во многом будет походить на основную EVE Online. Будет и PVE- и PVP-стычки, исследования огромного мира, представленного тысячами звездных систем.
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На самом деле, EVE Echoes — довольно масштабный проект. Его развитию будет уделяться очень много внимания. Более того, авторы собираются параллельно развивать сразу две вселенные. Масштабные обновления для ММО-саги уже в планах разработки. Кардинальное отличие маленькой EVE от её прародительницы — в масштабах постановки. Разумеется, в случае с новинкой никаких масштабных баталий, которые стали визитной карточкой EVE, не будет. В боях смогут принимать участие до 100 игроков. Но зато здесь тоже будут альянсы, корпорации, рынок и все атрибуты большой EVE.
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EVE Echoes доступна на iOS и Android, игра на старте поддерживает русский язык и распространяется по условно-бесплатной модели.
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