Следующий фестиваль демоверсий в Steam пройдёт в октябре
Поскольку в мире ещё вовсю бушует пандемия, ни о каких «живых» посвящённых видеоиграм фестивалях пока и речи быть не может. Соответственно, в Steam этой осенью решено провести ещё один онлайн-фестиваль демонстрационных версий находящихся в разработке игр. Как сообщил Джефф Кили, осенний фестиваль игр в Steam пройдёт с 7 по 13 октября.
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Стоит отметить, что летом на аналогичном мероприятии в Steam было представлено свыше девятисот разнообразных «демок»; сколько их будет осенью, можно только гадать. Никакими подробностями фестиваля ни Valve, ни Джефф Кили пока не делятся, но журналисты считают, что организаторы должны изменить к нему подход, поскольку несколько сотен демоверсий для столь сжатых сроков — это перебор, и по итогу многие игры оказываются «задавленными» столь богатым выбором.
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