Поскольку в мире ещё вовсю бушует пандемия, ни о каких «живых» посвящённых видеоиграм фестивалях пока и речи быть не может. Соответственно, в Steam этой осенью решено провести ещё один онлайн-фестиваль демонстрационных версий находящихся в разработке игр. Как сообщил Джефф Кили, осенний фестиваль игр в Steam пройдёт с 7 по 13 октября.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Стоит отметить, что летом на аналогичном мероприятии в Steam было представлено свыше девятисот разнообразных «демок»; сколько их будет осенью, можно только гадать. Никакими подробностями фестиваля ни Valve, ни Джефф Кили пока не делятся, но журналисты считают, что организаторы должны изменить к нему подход, поскольку несколько сотен демоверсий для столь сжатых сроков — это перебор, и по итогу многие игры оказываются «задавленными» столь богатым выбором.