6 минут геймплея заключительного дополнения к Frostpunk
Издание PC Gamer поделилось со всеми интересующимися записью игрового процесса готовящегося к скорому релизу дополнения On the Edge для градостроительной «выживалки» Frostpunk. По сюжету дополнения, наше поселение пережило удар стихии, и теперь в нашу задачу входит поиск других выживших.
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В процессе поисков разведчики обнаружили старый заброшенный армейский склад, и в нашу задачу войдёт фактически строительство нового городка, который будет обслуживать транспортную линию, доставляющую местные ресурсы в наш основной город, Нью-Лондон. Территория вокруг склада непригодна практически ни для чего, так что выживание местных «колонистов» будет обеспечиваться поставками продовольствия из «метрополии».
Свод законов также принимается не нами, а Нью-Лондоном, так что придётся работать с тем, что сочтёт нужным «родина». Иными словами, разработчики дают нам уникальную возможность почувствовать себя наместником монарха на зависимой территории. Если слушать начальство надоест, то можно будет попытаться объявить независимость, но разработчики сразу уточнили, что это будет непросто.
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Релиз On the Edge запланирован на 20 августа.
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