Ремейк Final Fantasy VII разошёлся тиражом в 5 млн копий
Компания Square Enix со вполне заслуженным чувством гордости сообщила о том, что тираж ремейка Final Fantasy VII преодолел отметку в пять миллионов копий, став самым продаваемым проектом издательства на семействе консолей PlayStation. Компания традиционно считает в тиражах как цифровые продажи, так и отгрузки в розничные магазины; что, впрочем, логично, ведь для издательства эти показатели фактически равнозначны.
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Final Fantasy VII вышла в апреле этого года на PlayStation 4, а до других платформ доберётся весной следующего года.
Проект был положительно принят сообществом, и его продолжение уже запущено в активное производство.
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