Borderlands 3 стала временно бесплатной
Несмотря на то, что с момента выхода Borderlands 3 в исторической перспективе прошло совсем немного времени, особенно в Steam, издательство 2K Games вместе со студией Gearbox Software всё же решили провести в игре период бесплатного доступа. Акция распространяется на все версии игры, но дольше всего она будет проходить именно в Steam — ещё пять суток, или до 12 августа.
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Кроме того, на Borderlands 3 также распространяется большая скидка: в Steam, в частности, игру вплоть до двадцатого августа можно будет купить за полцены, или за 999 рублей.
Стоит напомнить, что релиз Borderlands 3 состоялся в середине сентября прошлого года; и хотя поначалу без технических сложностей обойтись не удалось, со временем они были исправлены, и сейчас игра удерживает 84-процентный пользовательский рейтинг.
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