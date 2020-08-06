Через две недели в Apex Legends стартует шестой сезон с новой героиней и свежим боевым пропуском
Respawn Entertainment продолжает регулярно снабжать королевскую битву Apex Legends новым контентом; сегодня студия анонсировала шестой игровой сезон под названием «Разгон», который стартует уже 18 августа и добавит в игру много нового контента, включая новую «легенду» по имени Рампарт.
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О способностях Рампарт разработчики пока не рассказывают, но известно, что эта изобретательная девушка — настоящий мастер различных модификаций. Очевидно, её геймплей как-то будет связан с данным фактом.
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Также в шестом сезоне появится свежий боевой пропуск с сотней различных косметических предметов, система крафтинга полезных приборчиков и снаряжения из разбросанных по карте материалов, энергетический пистолет-пулемёт с говорящим названием «Вольт», ну и, конечно же, начнётся шестой рейтинговый сезон.
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