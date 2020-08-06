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Через две недели в Apex Legends стартует шестой сезон с новой героиней и свежим боевым пропуском

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Respawn Entertainment продолжает регулярно снабжать королевскую битву Apex Legends новым контентом; сегодня студия анонсировала шестой игровой сезон под названием «Разгон», который стартует уже 18 августа и добавит в игру много нового контента, включая новую «легенду» по имени Рампарт.

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О способностях Рампарт разработчики пока не рассказывают, но известно, что эта изобретательная девушка — настоящий мастер различных модификаций. Очевидно, её геймплей как-то будет связан с данным фактом.

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Также в шестом сезоне появится свежий боевой пропуск с сотней различных косметических предметов, система крафтинга полезных приборчиков и снаряжения из разбросанных по карте материалов, энергетический пистолет-пулемёт с говорящим названием «Вольт», ну и, конечно же, начнётся шестой рейтинговый сезон.

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Inraz
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В Лес. Понимаю.
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b1lya
21:28
Ох лол, нищука порвало) надеюсь ты не все деньги на свой нищий мусор слил, и на игры у тебя что-то осталось. хотя о чем это я, тут же за версту бомжом из торрент-помойки несет)))
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Денис Лалетин
21:27
А Android у Вас какой при этом? В новостях писали что тот же 11 Note 8 Pro - уже не видать :(
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Inraz
21:27
Идиот. еупил и забиль. Там ноги. Там жена, и любася.
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Alex TOPMAN
21:26
Не потянут они 512 бит шину. Явно уже прифигели от себестоимости такой платы. 512 - чисто бумажное пугало. НВидию "постращать". %)
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Don-Pedro
21:25
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Alex TOPMAN
21:24
Удвоение объёма без расширения шины на производительности почти не отразится.
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Inqizitor
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MriS
21:23
Мож просто перегрелся, тк с 7-нм сложнее тепло отвести. Игры и популярный потребительский софт на интелах шустрее работают, давно известный факт.
Процессор Intel Core i7-10750H 10th Gen в играх имеет производительность до 37% больше, чем APU AMD Ryzen 7 4800H Renoir
Иван Петров
21:18
Окажется, что АМД был в режиме энергосбережения, а Интел в максимальной производительности)
Процессор Intel Core i7-10750H 10th Gen в играх имеет производительность до 37% больше, чем APU AMD Ryzen 7 4800H Renoir
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