The Elder Scrolls Online и DOOM Eternal будут бесплатно обновлены для PlayStation 5 и Xbox Series X
Bethesda решила не дожидаться фестиваля QuakeCon и заранее известила всех интересующихся о том, что шутер DOOM Eternal и MMO-проект The Elder Scrolls Online получат обновления с улучшениями для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.
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О составе обновления разработчики сообщат позже (видимо, всё-таки на QuakeCon), а пока что есть ещё одна хорошая новость: все обладатели версий вышеуказанных игр для PlayStation 4 и Xbox One получат обновлённые версии для «некстгена» совершенно бесплатно.
Возможно, со своими другими проектами издательство поступит также, но пока что это только догадки: нужно дождаться хотя бы фестиваля QuakeCon@Home, который пройдёт на этих выходных в полностью «онлайновом» формате.
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