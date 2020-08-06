Анимации в 30 fps и «фризы»: авторы Horizon Zero Dawn рассказали, какие проблемы PC-версии постараются решить в ближайшее время
Несмотря на то, что у студии Guerilla Games было полно времени на приведение PC-версии Horizon Zero Dawn в порядок, на релизе без недостатков обойтись, похоже, не удастся. Вчера поздним вечером на Steam-страничке Horizon Zero Dawn появилось сообщение о старте предварительной загрузки игры, в которое авторы также прикрепили информацию об известных им требующих решения проблемах с игрой.
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Так, в игре пока не работают настройки анизотропной фильтрации. Также авторы упомянули о возможных подтормаживаниях («статтерах») игровых систем во время путешествия по миру, обновления интерфейса и заданий или при смене камеры в кат-сценах. Решение этих двух проблем является для разработчиков приоритетной задачей.
Есть и третий серьёзный недостаток: с какой частотой кадров бы ваш компьютер не воспроизводил Horizon Zero Dawn, некоторые игровые анимации создавались с расчётом на обновление тридцать раз в секунду. Сейчас разработчики ломают голову, как решить эту задачу в одном из будущих обновлений.
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Напомним, что PC-версия Horizon Zero Dawn выйдет завтра, 7 августа.
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