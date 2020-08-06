10 минут неторопливого геймплея Watch Dogs Legion
Энтузиаст Cycu1, частенько напоминающий о себе, создавая различные видеоролики-сравнения «было—стало», поделился с общественностью двумя видеозаписями игрового процесса Watch Dogs Legion, которые он получил напрямую от Ubisoft. В нижеуказанных видео довольно мало «экшена», и в основном демонстрируется главная геймплейная особенность проекта — возможность вербовать в ряды своей хакерской группировки кого угодно, хоть бабушку с улицы.
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В частности, в видео показано, как нанятый ранее в команду рядовой строитель может стать незаменимым звеном в цепи прохождения задания на одной из строительных площадок виртуального Лондона.
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Watch Dogs Legion поступит в продажу 29 октября на всех актуальных платформах.
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