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Финансовый отчёт Activision Blizzard: успехи Call of Duty, рекордная вовлечённость игроков и другие подробности

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Паровозик под названием «Отчёты крупных издателей за первый квартал текущего финансового года» продолжает разгружать свои вагончики. Сегодня о своих успехах отчитался холдинг Activision Blizzard, у которого на фоне пандемии, как и у других крупных издателей, всё просто замечательно.

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Выручка холдинга за отчётный период составила $1,93 млрд, или на полмиллиарда больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Почти вдвое вырос доход от микротранзакций: в прошлом году за аналогичный отчётный период он составлял $778 млн, в этом году составил уже $1,37 млрд. В текущем году Activision Blizzard планирует заработать $7,23 млрд, хотя изначально в планах было заработать хотя бы $6,8 млрд. Это естественная практика, сейчас на фоне роста игровой индустрии из-за пандемии все издательства повышают свои прогнозы.

Что касается игр, то по всем фронтам огромный успех. Аудитория Call of Duty Warzone преодолела отметку в 75 миллионов пользователей, также руководство Activision Blizzard отметило рост интереса сообщества к Call of Duty Modern Warfare и Call of Duty Mobile. Игроки тратили на внутриигровые покупки в Call of Duty впятеро больше, чем в прошлом году за тот же отчётный период.

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Из-за пандемии больше людей вернулись в World of Warcraft или впервые открыли для себя данную MMORPG: вовлечённость игроков в WoW стала рекордной за последнее десятилетие. Также увеличилась вовлечённость в Overwatch. Сейчас Blizzard вовсю трудится над Overwatch 2.

Новая Call of Duty разрабатывается силами Treyarch при поддержке Raven Software. Холдинг ещё планирует выпустить новинку в текущем году.

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Подразделение King, отвечающее за мобильное направление Activision Blizzard, также рапортует об успехах, в частности, о постоянно растущих доходах от Candy Crush

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