Журналисты издания IGN поделились с общественностью 11-минутной записью игрового процесса кооперативного боевика Outriders. В центре внимания несколько вылазок на уничтожение опасных монстров; данные задания необязательные и отличаются повышенной сложностью с более ценными наградами за их выполнение. В общем, идеально для игры с друзьями.

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Релиз Outriders запланирован на конец этого года на всех актуальных платформах, в том числе и на «некстгене». В следующем году игра появится в «облачном» сервисе Google Stadia.