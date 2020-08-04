11 минут охоты на монстров в свежем геймплее кооперативного боевика Outriders
Журналисты издания IGN поделились с общественностью 11-минутной записью игрового процесса кооперативного боевика Outriders. В центре внимания несколько вылазок на уничтожение опасных монстров; данные задания необязательные и отличаются повышенной сложностью с более ценными наградами за их выполнение. В общем, идеально для игры с друзьями.
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Релиз Outriders запланирован на конец этого года на всех актуальных платформах, в том числе и на «некстгене». В следующем году игра появится в «облачном» сервисе Google Stadia.
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