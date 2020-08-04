Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

11 минут охоты на монстров в свежем геймплее кооперативного боевика Outriders

1
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Журналисты издания IGN поделились с общественностью 11-минутной записью игрового процесса кооперативного боевика Outriders. В центре внимания несколько вылазок на уничтожение опасных монстров; данные задания необязательные и отличаются повышенной сложностью с более ценными наградами за их выполнение. В общем, идеально для игры с друзьями.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Релиз Outriders запланирован на конец этого года на всех актуальных платформах, в том числе и на «некстгене». В следующем году игра появится в «облачном» сервисе Google Stadia.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix people can fly outriders
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Microsoft показала новую версию магазина для консолей Xbox
+
11 минут охоты на монстров в свежем геймплее кооперативного боевика Outriders
1
Дату выхода Baldur’s Gate III огласят через две недели — в августе игра точно не выйдет
1
Слух: скоро состоится анонс Final Fantasy XVI
1
Сегодня в Overwatch стартует событие «Летние игры 2020»
2
В GOG началась распродажа игр от Bethesda — большие скидки на игры серий Fallout, Quake, Dishonored и Wolfenstein
3
Энтузиаст показал геймплей «ремастера» Diablo II в высоком разрешении
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 45
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
206
Ставим точку в споре о выборе 16 или 32 Гб памяти в 2020 году
119
Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4
2
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
45
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
21
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
13

Сейчас обсуждают

Tomass
22:00
С чем сравнивать?
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
REY_B_
21:54
Показательно, что это не помойка, а Китай. Почти как в Северной Корее " В США ворон едят".https://www.youtube.com/watch?v=bZoG5vbEW5w
Сотрудники Blizzard рассказали о мизерной зарплате на грани выживания – студия рапортует о сверхдоходах и огромных премиях Бобби Котику
REY_B_
21:51
24 бакса в час. В Раше многие за месяц столько получают, сколько эти "нищие" за смену.
Сотрудники Blizzard рассказали о мизерной зарплате на грани выживания – студия рапортует о сверхдоходах и огромных премиях Бобби Котику
Александр Байлевич
21:50
у меня было такое, загрузчик записывался на HDD в система на SSD
Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
Matyashev
21:49
У кого руки не из того места - могут быть и черные экраны , артефакты и ещё всякая хрень. Есть такая старая пословица - "не можешь срать, не мучай жопу".
В Германии видеокарты семейства AMD Radeon RX 5700 чаще других возвращаются в магазин
REY_B_
21:48
Важное, то, зелот и забыл. - Низкие зарплаты у тестировщиков и девушек на телефонах. Ну уж, такая у них квалификация!
Сотрудники Blizzard рассказали о мизерной зарплате на грани выживания – студия рапортует о сверхдоходах и огромных премиях Бобби Котику
REY_B_
21:45
В этом случае не срабатывает. - В офисных машинках 1060 почти не встретишь. А больше всего её из-за того, что менять её на 1660, смысла нет никакого.
GTX 1060 всё ещё самая распространенная – опубликован рейтинг пользовательского железа в Steam
terenty79
21:43
бедные монстры, это же настоящий геноцид, куда смотрят в оон . Кстате эта игра опять сетевое поделие похоже.
11 минут охоты на монстров в свежем геймплее кооперативного боевика Outriders
Sergei Svinobaklan
21:42
Защитник виндоУс сам нежелательное приложение которое нужно наглухо стопить в самую первую очередь после установки оси)
Защитник Windows помечает CCleaner как потенциально нежелательное приложение
Phobos
21:42
Такая проблема есть и у синих и у красных с 2006 года - самые высокие частоты у условно самых многоядерных процессоров с условно высокой ценой. Только Pentium D были медленнее Pentium 4
AMD уже располагает образцами 5-нм кристаллов с архитектурой Zen 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем