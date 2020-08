Sony назвала дату проведения нового выпуска State of Play, в рамках которого компания оглашает новые подробности об играх и устройствах. Утечки оказались правдивыми: новый State of Play действительно пройдёт уже в этот четверг, 6 августа.

Впрочем, вряд ли в его рамках нас ждёт что-то интересное. Хоть выпуск и рассчитан на огромные по меркам State of Play сорок минут, но компания решила быть откровенной и сразу предупредила о том, что в четверг не стоит ждать ни подробностей от внутренних студий Sony, ни новостей о «железе» и предзаказах, ни дат релиза. Как пишет Sony, в четверг она сконцентрируется на показе игр для PS4 и PS VR от сторонних разработчиков, а также покажет уже анонсированные ранее проекты для PlayStation 5.

Также, скорее всего, именно на State of Play в это четверг с нами поделятся новыми подробностями анонсированной в июне Resident Evil Village.