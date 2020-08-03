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СМИ: Bethesda бесплатно раздаст культовую первую часть Quake в рамках QuakeCon 2020

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Некоторые заморские СМИ со ссылкой на якобы пресс-релиз компании Bethesda Softworks сообщили о том, что издательство устроит бесплатную раздачу легендарного шутера Quake в рамках своего фестиваля QuakeCon 2020. Раздаваться будет версия Quake для собственного сервиса («лончера») компании — Bethesda.net.

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Кроме того, как сообщают СМИ, во время фестиваля Bethesda также проведёт благотворительный сбор средств, и если общая сумма пожертвований перевалит за десять тысяч долларов, то к раздаче первой Quake также подключат и раздачу Quake 2.

QuakeCon 2020 пройдёт на этих выходных — с 7 по 9 августа — в онлайн-формате. К сожалению, на официальном сайте и страничках Bethesda в социальных сетях упоминаний бесплатной раздачи Quake нет, поэтому относиться к данной информации пока приходится с некоторой долей скептицизма. С другой стороны, почему бы и не раздать игру, которой в этом году исполнилось 24 года?

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