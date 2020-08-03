СМИ: Bethesda бесплатно раздаст культовую первую часть Quake в рамках QuakeCon 2020
Некоторые заморские СМИ со ссылкой на якобы пресс-релиз компании Bethesda Softworks сообщили о том, что издательство устроит бесплатную раздачу легендарного шутера Quake в рамках своего фестиваля QuakeCon 2020. Раздаваться будет версия Quake для собственного сервиса («лончера») компании — Bethesda.net.
реклама
Кроме того, как сообщают СМИ, во время фестиваля Bethesda также проведёт благотворительный сбор средств, и если общая сумма пожертвований перевалит за десять тысяч долларов, то к раздаче первой Quake также подключат и раздачу Quake 2.
QuakeCon 2020 пройдёт на этих выходных — с 7 по 9 августа — в онлайн-формате. К сожалению, на официальном сайте и страничках Bethesda в социальных сетях упоминаний бесплатной раздачи Quake нет, поэтому относиться к данной информации пока приходится с некоторой долей скептицизма. С другой стороны, почему бы и не раздать игру, которой в этом году исполнилось 24 года?
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила