Популярный инди-симулятор фермера Stardew Valley доступен в коллекционном физическом издании
Разработчик милого симулятора фермера Stardew Valley Эрик Барон анонсировал для своей игры парочку новых изданий: новое физическое и коллекционное. Естественно, нас наиболее всего интересует «коллекционка», ведь в неё входит очень много интересных сувениров.
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Собственно, помимо самой игры Stardew Valley Collector’s Edition включает в себя:
- постер;
- купчую на участок;
- миниатюрную деревянную сцену с шестью фигурками;
- инструкцию пользователя;
- коллекционный кейс;
- тряпочку для уборки.
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Коллекционное издание обойдётся вам в 69 долларов, а за обычную версию придётся выложить 34 доллара. Оформить заказ можно на сайте Fangamer.
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Разработчик Stardew Valley готовит физические издания своей игр для PC и Switch.
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