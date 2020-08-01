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Популярный инди-симулятор фермера Stardew Valley доступен в коллекционном физическом издании

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Разработчик милого симулятора фермера Stardew Valley Эрик Барон анонсировал для своей игры парочку новых изданий: новое физическое и коллекционное. Естественно, нас наиболее всего интересует «коллекционка», ведь в неё входит очень много интересных сувениров.

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Собственно, помимо самой игры Stardew Valley Collector’s Edition включает в себя:

  • постер;
  • купчую на участок;
  • миниатюрную деревянную сцену с шестью фигурками;
  • инструкцию пользователя;
  • коллекционный кейс;
  • тряпочку для уборки.

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Коллекционное издание обойдётся вам в 69 долларов, а за обычную версию придётся выложить 34 доллара. Оформить заказ можно на сайте Fangamer.

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Разработчик Stardew Valley готовит физические издания своей игр для PC и Switch.

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