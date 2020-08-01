Разработчик милого симулятора фермера Stardew Valley Эрик Барон анонсировал для своей игры парочку новых изданий: новое физическое и коллекционное. Естественно, нас наиболее всего интересует «коллекционка», ведь в неё входит очень много интересных сувениров.

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Собственно, помимо самой игры Stardew Valley Collector’s Edition включает в себя:

постер;

купчую на участок;

миниатюрную деревянную сцену с шестью фигурками;

инструкцию пользователя;

коллекционный кейс;

тряпочку для уборки.

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Коллекционное издание обойдётся вам в 69 долларов, а за обычную версию придётся выложить 34 доллара. Оформить заказ можно на сайте Fangamer.

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Разработчик Stardew Valley готовит физические издания своей игр для PC и Switch.