BioWare продолжает говорить о переделке провальной Anthem: систему «лута» полностью изменят
Если вдруг кто призабыл, компания BioWare в данный момент работает над перезапуском провальной сетевой игры Anthem. Впрочем, сами разработчики называют грядущее событие перезагрузкой. Некоторое время назад директор BioWare Austin, господин Кристиан Дейли, пообещал, что в будущем студия обязательно станет делиться деталям о ходе разработки. Слова свои он сдержал и опубликовал сейчас большое сообщение о работе над обновлённым «лутом».
реклама
Оригинальная система выпадания предметов никуда не годилась, поэтому авторы Anthem приняли решение переделать её с нуля. Разработчикам не поленились изучить аналогичные системы у игр-конкурентов. На основании полученных сведений представителям BioWare удалось чётко прояснить для себя несколько важных моментов.
реклама
Так, «лут» должен выпадать чаще, предметы обязаны быть более качественными и полезными по своим характеристикам. Станет меньше мусора и бесполезного барахла — это очень важно по части мотивации прохождения. Игрок должен получать удовольствие от пополнения своего инвентаря уникальными экземплярами оружия и брони, процесс должен быть соответствующим образом анимирован и украшен.
реклама
реклама
Все прочие моменты, связанные с подбором, установкой, апгрейдом найденных предметов, тоже переработают с нуля. Похоже, для команды разработчиков интерфейса теперь очень важно сделать максимально красиво и лаконично. Что мешало это сделать раньше?
Помимо, собственно, системы экипировки, отделение BioWare в Остине также работают над процессом стрельбы. Конкретно для игрока она станет более отзывчивой, враги будут живее и быстрее реагировать на попадания. Стрельба с дальних дистанций не станет единственным способом разрешения всех спорных ситуаций в бою. Авторы новой Anthem хотят сделать ближний бой более увлекательным, для чего уже запланировано появление в игре новых типов снаряжения и синергий.
Конкретно по поводу сроков выхода переработанной Anthem неизвестно вообще ничего. Осмелимся предположить, что это произойдет, в лучшем случае, в конце следующего года.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила