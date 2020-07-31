Если вдруг кто призабыл, компания BioWare в данный момент работает над перезапуском провальной сетевой игры Anthem. Впрочем, сами разработчики называют грядущее событие перезагрузкой. Некоторое время назад директор BioWare Austin, господин Кристиан Дейли, пообещал, что в будущем студия обязательно станет делиться деталям о ходе разработки. Слова свои он сдержал и опубликовал сейчас большое сообщение о работе над обновлённым «лутом».

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Оригинальная система выпадания предметов никуда не годилась, поэтому авторы Anthem приняли решение переделать её с нуля. Разработчикам не поленились изучить аналогичные системы у игр-конкурентов. На основании полученных сведений представителям BioWare удалось чётко прояснить для себя несколько важных моментов.

реклама

Так, «лут» должен выпадать чаще, предметы обязаны быть более качественными и полезными по своим характеристикам. Станет меньше мусора и бесполезного барахла — это очень важно по части мотивации прохождения. Игрок должен получать удовольствие от пополнения своего инвентаря уникальными экземплярами оружия и брони, процесс должен быть соответствующим образом анимирован и украшен.

реклама

реклама

Все прочие моменты, связанные с подбором, установкой, апгрейдом найденных предметов, тоже переработают с нуля. Похоже, для команды разработчиков интерфейса теперь очень важно сделать максимально красиво и лаконично. Что мешало это сделать раньше?

Помимо, собственно, системы экипировки, отделение BioWare в Остине также работают над процессом стрельбы. Конкретно для игрока она станет более отзывчивой, враги будут живее и быстрее реагировать на попадания. Стрельба с дальних дистанций не станет единственным способом разрешения всех спорных ситуаций в бою. Авторы новой Anthem хотят сделать ближний бой более увлекательным, для чего уже запланировано появление в игре новых типов снаряжения и синергий.

Конкретно по поводу сроков выхода переработанной Anthem неизвестно вообще ничего. Осмелимся предположить, что это произойдет, в лучшем случае, в конце следующего года.