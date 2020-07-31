«Реверсивный» хоррор Carrion оказался удивительно популярным — 200 тысяч проданных копий за неделю
Неделю назад в продажу поступил «реверсивный» хоррор Carrion, в котором, как нетрудно догадаться из названия, это не мы бегаем от чудовища, а наоборот — мы в роли чудовища заставляем всех разбегаться в разные стороны. Сегодня стало известно, что тираж проекта за семь дней продаж преодолел отметку в двести тысяч экземпляров.
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Важно отметить, что Carrion также распространялся в составе подписки Xbox Game Pass, где, согласно сообщению издательства Devolver Digital, в него сыграли «сотни тысяч» пользователей. Можно предположить, что суммарная аудитория Carrion за неделю превысила отметку в полмиллиона.
Напомним, что в Carrion мы играем за выведенного в секретной подземной лаборатории монстра, который вырвался на свободу и мстит держащим его «в клетке» людям. На сегодняшний день Carrion обладает 92-процентным пользовательским рейтингом в Steam.
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