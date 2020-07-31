Студия Codemasters представила вниманию общественности коротенькую, но ёмкую запись игрового процесса раллийных гонок DiRT 5. В центре внимания аризонская извилистая трасса режима Stampede, предназначенного для самых стойких гонщиков.

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Согласно описанию, трассы Stampede отличаются повышенными требованиями к управлению автомобилем, усложнёнными условиями и непредсказуемой динамической погодой. В гонках Stampede участвует дюжина раллийных машин.

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Релиз DiRT 5 запланирован на 9 октября на PC и консолях уходящего поколения. На «некстген» DiRT 5 заявится до конца года, а уже в следующем году в неё можно будет сыграть с помощью Google Stadia.