Благодаря стараниям издания IGN у нас появилась возможность взглянуть на расширенную запись игрового процесса ритм-шутера BPM Bullets Per Minute. В нижеуказанном видео наш персонаж проходит подземелья, уничтожает противников и сражается с боссами под «качающий» саундтрек.

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Стоит напомнить, что подземелья в BPM Bullet Per Minute генерируются случайно, а наша основная задача — в ритм музыке добраться до главного антагониста и дать ему славный бой, в котором непременно надо одержать победу.

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Релиз BPM Bullet Per Minute назначен на 15 сентября на PC и на следующий год — на консолях.