Заключительное дополнение к Frostpunk выйдет в конце августа
Разработчики из 11 bit Studios взглянули на календарь и, увидев, что от календарного лета осталось всего ничего, наконец-то огласили точную дату выхода финального дополнения к своему градостроительному «выживачу» Frostpunk: аддон On the Edge поступит в продажу 20 августа.
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Действие дополнения разворачивается после событий основной сюжетной линии Frostpunk. Мы пережили ледяную бурю, и теперь жизнь вроде бы налаживается, но не тут-то было: проблемы не исчезли, они лишь обрели иную форму, и нам в роли руководителя поселения предстоит улаживать многочисленные разногласия в обществе и решать вопросы его дальнейшего выживания.
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