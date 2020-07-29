Roblox принадлежит к той когорте загадочных игр, которые вроде бы огромные и знаменитые, но при этом почему-то очень редко появляются на страницах игровых ресурсов. Настолько редко, что о её существовании можно вообще не догадываться. Между тем данная MMO-песочница уже популярнее, чем культовая Minecraft: как стало известно из свежей публикации на деловом ресурсе Businesswire, активная месячная аудитория Roblox достигла отметки в 150 миллионов пользователей. В Minecraft, для сравнения, этот показатель, по состоянию на конец июня, составлял 132 миллиона пользователей.

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Стоит отметить, что это уже не первая победа Roblox над Minecraft. Ровно год назад разработчики Roblox отчитывались о 100-миллионной активной аудитории своего проекта за месяц, тогда как активная месячная аудитория Minecraft в то время составляла 92 миллиона пользователей.

Поскольку Roblox развивается в основном усилиями сообщества, владельцы игры в этом году намереваются выплатить энтузиастам свыше 250 миллионов долларов. В прошлом году, например, эта сумма составляла 110 миллионов долларов.