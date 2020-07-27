Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Apex Legends пояснили, как будет работать режим кроссплея в их игре

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Практически всегда, когда в играх речь заходит о кроссплее между ПК и консолями, последние переживают, что у первых имеется преимущество в лице более точных «инструментов» прицеливания и мониторов, предоставляющих преимущество в обзоре. Аналогичные волнения возникли и в отношении королевской битвы Apex Legends, кроссплей в которой должен появиться уже этой осенью.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

По словам программиста студии Respawn Entertainment Джейка Смаллина, переживать не стоит, ведь при включённом кроссплее вы сможете попасть в матч с PC-игроком только в том случае, если в вашем отряде также имеется PC-игрок.

Стоит отметить, что разработчики по-разному решают проблему «PC и консолей» при реализации кроссплея. Одни подбирают игроков в зависимости от подключённых устройств ввода (если PC-игрок подключил геймпад — он уже практически «консольщик»), другие вообще не разрешают обладателям PC играть вместе с пользователями консолей. Так что в этом плане в Apex Legends всё ещё по-человечески.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts respawn entertainment apex legends
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Apex Legends пояснили, как будет работать режим кроссплея в их игре
+
StarCraft II исполнилось 10 лет
5
Death Stranding сохранила место в тройке лидеров недельного чарта продаж Steam
5
Главная особенность хоррора The Medium в свежем видео игрового процесса
12
Логотип новой Call of Duty обнаружили на упаковке чипсов
+
Epic Games раздала молодым разработчикам 42 миллиона долларов в рамках программы MegaGrants
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 91
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 44
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
44
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 5700 XT Red Devil
51
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
4
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
19
Ghost of Tsushima: рецензия
+

Сейчас обсуждают

Антон вырезай его
12:19
4400 реально стабильно по всем 6 ядрам, 4500 уже не стабильно в жарких тестах типо OCCT
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
Вася Статиев
12:18
Не все разделение окон там было до того как появилось в андроид и запись экрана тоже, щас вот плавающие окна есть чего нет в андроид 10,так что не все зависит от возможностей андроид тем более они пос...
Смартфоны Xiaomi начали получать Android 11 на MIUI 12 – список телефонов, которые получат новую версию мобильной ОС раньше релиза
Docent
12:15
Сейчас адепты "зеленых" начнут про лучи добра рассказывать...
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
PIWKO
12:13
Даешь H&D. А то и дальше будут единицы ;)
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
kemanorell
12:10
Недавно переиграл в очередной раз... ИМХО - лучшая игра всех времен, шедевр !
StarCraft II исполнилось 10 лет
Владимир Вайн
12:09
Эм, если ты про транспортировку грузов, то это честное дрочево. В пустой сессии ты просто упрощаешь себе задачу. Так что не гони на честных работяг.
Новое обновление GTA Online добавит в игру новую локацию и множество игрового контента
ACDCOVER
12:02
Вот это молодцы. Это самый годный камень на сегодня за свои деньги.
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
Игорь Стратиенко
12:00
Как обычно тесты практически бесполезны из-за явного упора в видеокарту. Потому, что нефиг ставить ультра-супер-дупер-настройки по сглаживанию, разрешению текстур, постобработке итп вещам.
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Archont
11:59
10нм Интела как Снежный Человек. Все про него говорят, но никто его не видел.
Процессоры Intel Alder Lake будут выпускаться по более продвинутой версии 10-нм технологии, чем Sapphire Rapids
Саша Устецький
11:59
вот это дааа ... такую вегу и стыдно уже встройкой называть чтоли
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем