Авторы Apex Legends пояснили, как будет работать режим кроссплея в их игре
Практически всегда, когда в играх речь заходит о кроссплее между ПК и консолями, последние переживают, что у первых имеется преимущество в лице более точных «инструментов» прицеливания и мониторов, предоставляющих преимущество в обзоре. Аналогичные волнения возникли и в отношении королевской битвы Apex Legends, кроссплей в которой должен появиться уже этой осенью.
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По словам программиста студии Respawn Entertainment Джейка Смаллина, переживать не стоит, ведь при включённом кроссплее вы сможете попасть в матч с PC-игроком только в том случае, если в вашем отряде также имеется PC-игрок.
Стоит отметить, что разработчики по-разному решают проблему «PC и консолей» при реализации кроссплея. Одни подбирают игроков в зависимости от подключённых устройств ввода (если PC-игрок подключил геймпад — он уже практически «консольщик»), другие вообще не разрешают обладателям PC играть вместе с пользователями консолей. Так что в этом плане в Apex Legends всё ещё по-человечески.
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