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Главная особенность хоррора The Medium в свежем видео игрового процесса

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Разработчики из Bloober Team опубликовали на своём официальном YouTube-канале небольшую запись игрового процесса перспективного «ужастика» The Medium, в которой продемонстрировали нам ключевую особенность игры — существование главной героини сразу в двух связанных друг с другом мирах и переключение между ними.

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Наличие второго, духовного мира, это не просто декорация, а полноценный элемент игрового процесса. В частности, нам показали, что в заброшенном и обесточенном здании с помощью манипуляций в духовном мире можно временно «запитать» электрические приборы, после чего, например, открыть потайную дверь. И подобных взаимодействий в игре предусмотрено огромное количество.

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По сюжету The Medium, мы играем за девушку-медиума, которой необходимо разгадать тайну исчезновения ребёнка в заброшенном отеле. Релиз игры запланирован на конец этого года.

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Aleksandr Pavlush
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1. С каких пор простая проверка версии называется ИИ? 2. Если обновления отключены, служба остановлена... ИИ придет в дом в капсулах Тайда? Поржал от души. Спасибо. Вот вам "1".
Microsoft создала ИИ, который будет принудительно обновлять старые версии Windows 10 до последнего обновления May Update 2004
Bratken
14:46
Сейчас довыкладываются гемплеи и будет как со Scorn :) когда люди зачмырили agony и те решили отодвинуть релиз.
Главная особенность хоррора The Medium в свежем видео игрового процесса
Bratken
14:42
Может с головой/глазами что, раз устают от чтения на ридерах вблизи? Я вот доработался на двух работах, что иногда спал 4 часа за двое суток в течение почти трех лет, и теперь проблемы с вестибюляркой...
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Какие "такие"? С барыжной наценкой - это да. С Али мне прислали новый со свежей датой выпуска, да ещё купон -10$ применили.
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