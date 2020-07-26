Разработчики из Bloober Team опубликовали на своём официальном YouTube-канале небольшую запись игрового процесса перспективного «ужастика» The Medium, в которой продемонстрировали нам ключевую особенность игры — существование главной героини сразу в двух связанных друг с другом мирах и переключение между ними.

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Наличие второго, духовного мира, это не просто декорация, а полноценный элемент игрового процесса. В частности, нам показали, что в заброшенном и обесточенном здании с помощью манипуляций в духовном мире можно временно «запитать» электрические приборы, после чего, например, открыть потайную дверь. И подобных взаимодействий в игре предусмотрено огромное количество.

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По сюжету The Medium, мы играем за девушку-медиума, которой необходимо разгадать тайну исчезновения ребёнка в заброшенном отеле. Релиз игры запланирован на конец этого года.