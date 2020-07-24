Halo Infinite планируют поддерживать и развивать на протяжении многих лет
Halo Infinite выйдет только в конце этого года, но у разработчиков из 343 Industries на неё уже имеются амбициозные планы. В беседе с журналистами издания IGN глава студии Крис Ли сообщил, что Halo Infinite будет представлять собой не просто игру, а целую платформу для последующего развития франшизы Halo.
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По плану, всё дальнейшее развитие Halo будет проходить именно на базе Halo Infinite; об этом, собственно, и сигнализирует упоминание «бесконечности» в названии игры. Разработчики будут готовить новые истории и сюжетные добавки, и на данный момент студия рассчитывает поддерживать Infinite новым контентом на протяжении как минимум десятка лет после релиза.
Не будут забывать и проводить косметический ремонт, чтобы поддерживать Halo Infinite в привлекательном внешнем виде. Впрочем, в Halo Infinite и на релизе будет, чем заняться: авторы обещают гигантскую одиночную кампанию и прямо опровергают слухи об отсутствии в игре сетевого режима.
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