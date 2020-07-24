Steam-версия Civilization VI стала временно бесплатной
Firaxis Games вместе с издательством 2K Games решили сделать приятный сюрприз «цивилизаторам» всех стран и континентов, и временно открыла свободный доступ к Civilization VI в Steam. Акция продлится до понедельника, 27 июля, 20:00 по московскому времени.
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В акции участвует базовая («ванильная») версия Civilization VI, то есть, без дополнений Rise and Fall и Gathering Storm и без дополнительных игровых цивилизаций. Впрочем, это не должно стать проблемой, поскольку в рамках выходных бесплатного доступа на Civilization VI и крупные аддоны распространяются большие скидки. Так, например, базовую Civilization VI до 27 июля можно будет приобрести за 499 рублей вместо стандартных 1 999 рублей, а дополнения Rise and Fall и Gathering Storm — за 499 и 749 рублей вместо стандартных 999 и 1 499 рублей соответственно.
Исключение — недавно представленный сезонный пропуск New Frontier Pass, по которому разработчики будут снабжать Civilization VI новым контентом как минимум до марта следующего года.
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